BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu

Güncelleme:
BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final aşaması eşleşmeleri netleşti. Türk Telekom, Hapoel Midtown ile, Bahçeşehir Koleji, U-BT Cluj-Napoca ile, Beşiktaş ise Dolomiti Energia ile mücadele edecek.

Basketbol BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final eşleşmeleri belli oldu.

Organizasyonda tek maç eleme usulüne göre oynanan 8'li final turunun ardından çeyrek final eşleşmeleri netleşti.

8'li final turunda rakibini eleyen Türk Telekom, İsrail'in Hapoel Midtown takımıyla eşleşti.

Grup aşamasından direkt çeyrek final bileti alan takımlardan Bahçeşehir Koleji Romanya ekibi U-BT Cluj-Napoca ile eşleşirken, Beşiktaş'ın rakibi ise İtalya temsilcisi Dolomiti Energia oldu.

Kupada çeyrek final, tek maç üzerinden yapılacak. Bahçeşehir Koleji ile Beşiktaş, müsabakalarını sahasında oynayacak. Türk Telekom ise İsrailli rakibiyle Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da karşı karşıya gelecek.

BKT Avrupa Kupası'nda çeyrek final maç programı şöyle:

17 Mart Salı:

19.00 Bahçeşehir Koleji-U-BT Cluj Napoca (Sinan Erdem)

21.30 Cosea JL Bourg-en-Bresse-Cedevita (Ekinox)

18 Mart Çarşamba:

20.00 Beşiktaş GAİN-Dolomiti Energia (Beşiktaş GAİN)

22.00 Hapoel Midtown-Türk Telekom (Ranko Zeravica)

Kaynak: AA / Emre Doğan





