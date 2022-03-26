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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA - Mustafa Ünal Uysal - Spor
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Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Salon: Servet TazegülHakemler: Yener Yılmaz, Fatih Güler, Çağlar ÖzkanFenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 2, Williams 12, Tuğçe Canıtez 3, Mcbride 8, Iagupova 15, Sabally 8, Manolya Kurtulmuş 8 Şerife Alperi Onar 2ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Sinem Ateş 7, Fagbenle 22,...

Salon: Servet Tazegül

Hakemler: Yener Yılmaz, Fatih Güler, Çağlar Özkan

Fenerbahçe Safiport: Olcay Çakır Turgut 2, Williams 12, Tuğçe Canıtez 3, Mcbride 8, Iagupova 15, Sabally 8, Manolya Kurtulmuş 8 Şerife Alperi Onar 2

ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi: Asena Yalçın 3, Sinem Ateş 7, Fagbenle 22, Hayes 8, Boner 24, Esra Ural Topuz 2, Thomas 5,

1. Periyot: 16-23

Devre: 27-41

3. Periyot: 45-58

Mersin'in ev sahipliğinde düzenlenen Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası final maçında ÇBK Yenişehir Belediyesi, Fenerbahçe Safiport'u 71-58 yenerek şampiyon oldu.

Karşılıklı atılan sayılarla geçen maçın ilk dakikalarında rakibine göre kontrollü olan Mersin ekibi karşılaşmanın ilk 5 dakikasını 13-7 önde tamamlandı. Etkili oyununu sürdüren ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi bu çeyreği 23-16 üstün bitirdi.

İkinci periyotta Fagbenle ve Hayes'in rakibi karşısında etkili olan Mersin ekibi, çeyrek boyunca koruduğu üstünlükle soyunma odasına 14 sayı farkla (41-27) önde gitti.

Üçüncü çeyrekte özellikle Fagbenle ile sayılar bulmaya devam eden ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi, son periyoda 58-45 galip durumda girdi.

Son çeyrekte maç boyunca sürdürdüğü skor avantajını koruyan Mersin ekibi, karşılaşmadan 71-58 yenerek Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası'nın sahibi oldu.

Karşılaşmada ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi'nde Boner 24 sayıyla maçın en skorer isim olurken, Fenerbahçe Safiport'ta Laugupova 15 sayı attı.

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

Basketbol Bitci Kadınlar Türkiye Kupası

AA / Mustafa Ünal Uysal - Spor

Olcay Çakır Turgut, Mersin Yenişehir, Yener Yılmaz, Fatih Güler, Spor, Haberler

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