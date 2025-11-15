Basketbol Avrupa Ligi'nde Haftanın MVP'si Isaia Cordinier
Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier, Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) seçildi. Cordinier, Bayern Münih maçında sergilediği 26 sayı ve 4 ribauntluk performansıyla bu unvanı kazanmış oldu.
Basketbol Avrupa Ligi'nde 11. hafta maçlarının en değerli oyuncusu (MVP) Anadolu Efes'in Fransız oyun kurucusu Isaia Cordinier oldu.
Organizasyondan yapılan açıklamaya göre Anadolu Efes'in Alman ekibi Bayern Münih'i 74-72 yendiği maçta 26 sayı ve 4 ribauntluk performans sergileyen Cordinier, haftanın MVP'si seçildi.
Kariyerinde ikinci kez MVP seçilen 28 yaşındaki basketbolcu, İtalya temsilcisi Virtus Bologna forması giyerken 2024-2025 sezonunun 17. haftasında da MVP ünvanını elde etmişti.
Cordinier, bu sezon Anadolu Efes'in MVP ödülünü kazanan ilk oyuncusu oldu.
Kaynak: AA / Emre Aşıkçı - Spor