Avrupa Ligi'nde Dörtlü Final biletleri tükendi
Yunanistan'ın Atina şehrindeki Telekom Center'da 22-24 Mayıs tarihlerinde düzenlenecek Basketbol Avrupa Ligi Dörtlü Final karşılaşmalarının biletleri kısa sürede tükendi.
Organizasyondan yapılan açıklamada, 22-24 Mayıs'ta Atina'daki Telekom Center'da oynanacak Dörtlü Final maçları için 4 farklı aşamada genel satışa sunulan biletlerin kısa sürede tükendiği belirtildi.
Dörtlü Final kapsamında 22 Mayıs Cuma günü yarı finaller, 24 Mayıs Pazar günü ise final maçı oynanacak.
Kaynak: AA / Mutlu Demirtaştan