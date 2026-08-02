Basketbol: 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Şampiyonası
- Türkiye: 30 - İspanya: 62
İsveç'te düzenlenen 18 Yaş Altı Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, C Grubu'ndaki ikinci maçında İspanya'ya 62-30 yenildi.
Başkent Stockholm'deki Kista Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodunu 13-3 önde geçen İspanya, soyunma odasına da ç30-12 üstün gitti.
Üçüncü periyotta 48-21 üstünlük yakalayan İspanya, karşılaşmadan 62-30 galip ayrıldı.
Grupta birer galibiyet ve mağlubiyeti bulunan Türkiye, üçüncü ve son maçında yarın TSİ 21.45'te Slovenya ile karşılaşacak.
Kaynak: AA