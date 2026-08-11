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Türkiye U16, Avrupa Şampiyonası'nda Romanya'ya yenildi

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FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Türkiye, ev sahibi Romanya'ya 71-62 mağlup olarak turnuvaya veda etti. Milliler, yarın Fransa-Gürcistan maçının kaybedeniyle klasman mücadelesi verecek.

FIBA 16 Yaş Altı Avrupa Erkekler Basketbol Şampiyonası'nda Türkiye, son 16 turunda Romanya'ya 71-62 yenildi.

Ay-yıldızlı takım, Romanya'nın Oradea kentindeki şampiyonanın son 16 turunda ev sahibi ülke ile karşılaştı.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 24-18 önde tamamlayan Romanya, soyunma odasına da 36-31 üstünlükle gitti.

İkinci devrede oyunu dengelese de rakibine üstünlük kurmakta zorlanan milliler, üçüncü periyodunu 47-46 geride bitirdiği mücadeleden 71-62 mağlup ayrıldı.

Milli takım, ilk klasman maçında yarın Fransa-Gürcistan mücadelesinin kaybedeniyle karşı karşıya gelecek.

Kaynak: AA
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