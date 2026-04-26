Haberler

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası

Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye Basketbol Federasyonunca, Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Basketbol Federasyonunca, Ordu'da düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Türkiye Şampiyonası sona erdi.

Başpehlivan Recep Kara Spor Salonu'nda gerçekleşen organizasyonun finalinde Botaş ile Antalya Gelişim karşılaştı. Çok sayıda taraftarın izlediği maçı Botaş 63-55 kazanarak Türkiye şampiyonu oldu.

Organizasyonu Antalya Gelişim ikinci, rakibi Samsun Canik Belediyesi'ni yenen TED Ankara Kolejliler ise üçüncü olarak tamamladı.

Karşılaşmanın ardından Ordu Valisi Muammer Erol, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Hilmi Güler ile protokol üyeleri tarafından dereceye giren takımlara madalyaları ve kupaları takdim edildi.

Kaynak: AA / Hayati Akçay
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

