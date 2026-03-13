Basketbol: 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası

Güncelleme:
Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) tarafından Kırklareli'nde düzenlenen 14 Yaş Altı Kızlar Anadolu Şampiyonası sona erdi.

Atatürk Spor Salonu'nda gerçekleştirilen şampiyonanın son gününde ilk karşılaşma Mersin Gençlerbirliği ile Kocaeli Basket arasında yapıldı.

Mersin Gençlerbirliği, Kocaeli Basket'i 57-40 yenerken, Eyüp Sultan Belediyesi, Muratpaşa Belediyesi'ni 76-65, İzefe rakibi Uludağ Atletik'i 73-31 mağlup etti.

Günün son karşılaşması ise KKTC Levent Koleji - Arka Spor arasında oynandı.

KKTC Levent Koleji, rakibi Arka Spor karşısında 56-31 skorla galip geldi.

Şampiyonada Mersin Gençlerbirliği, Eyüp Sultan Belediyesi, İzefe ve KKTC Levent Koleji Türkiye Şampiyonası'nda mücadele etme hakkı kazandı.

Kaynak: AA / Özgün Tiran
