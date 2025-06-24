Derbide ortalık karıştı! İşte Ali Koç'un Beşiktaş taraftarlarıyla tartıştığı anlar

Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı. Fenerbahçe lideri Ali Koç, deplasmanda izlediği maçta zor anlar yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarlar ile Ali Koç'un tartışma yaşadığı anlar kameralara yansıdı.

MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI

Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.

Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.

ŞAMPİYON ÇARŞAMBA GÜNÜ BELLİ OLACAK

Fenerbahçe, seride üstünlüğünü 3-1'e taşıdı. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 5. karşılaşma yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.