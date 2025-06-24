Derbide ortalık karıştı! İşte Ali Koç'un Beşiktaş taraftarlarıyla tartıştığı anlar
Beşiktaş Fibabanka ve Fenerbahçe Beko arasında gerçekleşen basketbol derbisinde son anlarda gerginlik yaşandı. Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, maçı izlediği sırada siyah-beyazlı taraftarlarla tartışma yaşadı. Küfürlü tezahüratlar sonrası Koç, hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi. Gerginlik, emniyet güçlerinin araya girmesiyle sona erdi.
Beşiktaş Fibabanka- Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı. Fenerbahçe lideri Ali Koç, deplasmanda izlediği maçta zor anlar yaşadı. Siyah-beyazlı taraftarlar ile Ali Koç'un tartışma yaşadığı anlar kameralara yansıdı.
MAÇ SONU ORTALIK KARIŞTI
Beşiktaş Fibabanka-Fenerbahçe Beko derbisinin son anlarında salonda gerginlik çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların küfürlü tezahüratının ardından Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, saha kenarından hızlı adımlarla yöneticilerin bulunduğu locaya yöneldi.
Locada bulunan sarı-lacivertli yöneticilerle siyah-beyazlı taraftarlar arasında tartışma yaşandı. Beşiktaş Kulübü Başkanı Serdal Adalı ile yöneticiler, locaya çıkarak taraftarları sakinleştirmeye çalıştı. Maçın ardından bir süre daha devam eden olaylar, emniyet güçlerinin de araya girmesiyle son buldu.
ŞAMPİYON ÇARŞAMBA GÜNÜ BELLİ OLACAK
Fenerbahçe, seride üstünlüğünü 3-1'e taşıdı. Dört galibiyete ulaşacak takımın şampiyon olacağı final serisinde 5. karşılaşma yarın Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.