Başkentte tam 7 gol! Gençlerbirliği, Trabzonspor'u evine eli boş gönderdi

Güncelleme:
Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği, Trabzonspor'u sahasında 4-3 mağlup etti. Karşılaşmada 5 gol, kafa vuruşları ile geldi. Bordo-mavililer, 11 maç aradan sonra kaybetti.

  • Gençlerbirliği, Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Trabzonspor'u 4-3 mağlup etti.
  • Maçta 5 gol kafa vuruşuyla atıldı, bu Süper Lig'de 14 yıldır görülmemiş bir durumdu.
  • Trabzonspor, Fatih Tekke yönetiminde Süper Lig'de 11 maç sonra ilk yenilgisini aldı.

Trendyol Süper Lig'in 17. haftasında Gençlerbirliği ile Trabzonspor karşı karşıya geldi.Eryaman Stadyumu'nda oynanan mücadeleyi ev sahibi ekip Gençlerbirliği, 4-3'lük skorla kazandı.

7 GOLLÜ NEFES KESEN MAÇ GENÇLERBİRLİĞİ'NİN

Gençlerbirliği, 5. dakikada Dimitrios Goutas ve 31. dakikada Franco Tongya'nın golleriyle 2-0 öne geçti. Konuk ekip, 45+2. dakikada Felipe Augusto'nun golüyle skoru 2-1'e getirdi ve ilk yarı bu skorla sona erdi.

İkinci yarıya hızlı başlayan Trabzonspor, 50. dakikada Felipe Augusto ile skora denge getirdi. Gençlerbirliği, bu gole 52. dakikada Oğulcan Ülgün ile karşılık verdi. İyi oyununu sürdüren ev sahibi ekip, 58. dakikada Sekou Koita'nın golüyle farkı yeniden ikiye çıkardı. İki takımın karşılıklı ataklarıyla devam eden mücadelede penaltı kazanan Trabzonspor, 67. dakikada Ernest Muçi'nin golüyle skoru 4-3'e getirdi. Karşılaşma, Gençlerbirliği'nin 4-3'lük galibiyetiyle sona erdi.

SÜPER LİG'DE 14 YIL SONRA BİR İLK

Nefes kesen mücadelede 14 yıl sonra bir ilk yaşandı. Zorlu müsabakada 14 yıl sonra bir Süper Lig maçında 5 kafa golü atıldı. Başkent ekibinde Goutas, Oğulcan Ülgün ve Koita, kafa vuruşuyla topu filelere gönderdi. Trabzonspor'da da Augusto, fileleri iki kez kafa vuruşuyla havalandırdı.

11 MAÇLIK SERİ SONA ERDİ

Fatih Tekke yönetimindeki Trabzonspor, Süper Lig'de 11 maç aradan sonra kaybetti. Gençlerbirliği ile ilk Süper Lig maçına çıkan Metin Diyadin, ilk maçında 3 puana ulaştı. Bu sonuçla birlikte Trabzonspor, 35 puanda kaldı. Gençlerbirliği, puanını 18'e yükseltti.

Cemre Yıldız
Yorumlar (2)

Haber YorumlarıPoyraz:

Gençlerbirliğinden Trabzonspor'a unutulmaz ders tebrikler Onana patladı gitti

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıArif İnanç:

Bu kadar basit bir takım olur mu ya. Teknik heyet kenarda maçı izleme nşle izlemiyor belliki. 3lü defans. He yaa yaa. Devam edin böyle. Mahalle takımı bile öyle basit goller yemez. Kaleciye bakınız. Şişirme takım bu kadar olur. Ruh meselesi. Kaç haftadır şans eseri kurrarıuordunuz zıplayarak çekirge sonunda. Yaa bundan sonra bakalım 10 ligi mi defans oynarsınız. Bu kadar farka dua ediniz.

Yorum Beğen0
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

