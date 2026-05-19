Başkent kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması

Başkent kulüpleri, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı yayımladıkları mesajlarla kutladı.

Gençlerbirliği Kulübünün paylaşımında, "'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz.' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü Kulübünün videolu mesajında "19 Mayıs 1919, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin kaderinin değiştiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, başta ülkemizin geleceği olan gençlerimiz olmak üzere, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyan MKE Ankaragücü olarak; gençliğin azmine, inancına ve ülkemizin yarınlarına olan güvenimizi her zaman koruyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Halkbank Spor Kulübü, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Güçlü bir gelecek yolunda gençlerimize güveniyor, bağımsızlık mücadelemizin 107. yılını gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımını yaptı.