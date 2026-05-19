Başkent kulüplerinden 19 Mayıs kutlaması

Gençlerbirliği, MKE Ankaragücü, Keçiörengücü ve Halkbank Spor, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı mesajlarla kutladı. Kulüpler, Atatürk'ün gençliğe olan güvenini vurgulayarak bağımsızlık mücadelesini andı.

Gençlerbirliği Kulübünün paylaşımında, "'Ey yükselen yeni nesil! İstikbal sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve sürdürecek olan sizsiniz.' 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." ifadelerine yer verildi.

MKE Ankaragücü Kulübünün videolu mesajında "19 Mayıs 1919, bağımsızlık meşalesinin yakıldığı, milletimizin kaderinin değiştiği tarihi bir dönüm noktasıdır. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün gençliğe armağan ettiği bu anlamlı günde, başta ülkemizin geleceği olan gençlerimiz olmak üzere, milletimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı gurur ve coşkuyla kutluyoruz. İmalat-ı Harbiye ruhunu taşıyan MKE Ankaragücü olarak; gençliğin azmine, inancına ve ülkemizin yarınlarına olan güvenimizi her zaman koruyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere, tüm kahramanlarımızı rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun." denildi.

Ankara Keçiörengücü Kulübü de "19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun." mesajını paylaştı.

Halkbank Spor Kulübü, "19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Güçlü bir gelecek yolunda gençlerimize güveniyor, bağımsızlık mücadelemizin 107. yılını gururla kutluyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve tüm kahramanlarımızı saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz." paylaşımını yaptı.

Kaynak: AA / Salih Ulaş Şahan
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

