"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek

AA - Muhammed Boztepe - Spor
 - Güncelleme:
'Başkent Kültür Yolu Koşusu' 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek

"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ödüllü organizasyon, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayacak.

Beş kilometre uzunluğundaki parkur CSO Ada Ankara'da sona erecek.

Bin kişiyle sınırlı olan koşuda, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.

AA / Muhammed Boztepe - Spor

Atletizm Türkiye Ankara Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title