"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da düzenlenecek - Haberler

"Başkent Kültür Yolu Koşusu" 12 Haziran'da Ankara'da yapılacak.

Türkiye Atletizm Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Kültür ve Turizm Bakanlığınca düzenlenen ödüllü organizasyon, Ulucanlar Cezaevi Müzesi'nden başlayacak.

Beş kilometre uzunluğundaki parkur CSO Ada Ankara'da sona erecek.

Bin kişiyle sınırlı olan koşuda, birinciye 7 bin 500, ikinciye 5 bin, üçüncüye 2 bin 500 lira para ödülü verilecek.