Torkulu pedallardan başkan Erkoyuncu'ya ziyaret - Haberler

3 Haziran Dünya Bisiklet Günü nedeniyle Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı'nın başarılı sporcuları, kulüp başkanı Ahmet Bozdam ve antrenör İsmail Uğurlu ile birlikte PANKOBİRLİK Genel Başkanı ve Konya Pancar Ekicileri Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Erkoyuncu'yu ziyaret etti.

Konya Şeker'den yapılan açıklamaya göre, ziyarette Torku Şekerspor Kulübü Bisiklet Takımı sporcuları kazandıkları kupaları ve madalyaları Başkan Ramazan Erkoyuncu'ya takdim ettiler. Ziyarette Başkan Erkoyuncu, sporcular ile tek tek tanışarak uzun süre sohbet etti.

Genç ve Yıldız Takım ile büyük başarılar elde ederek Konya'yı bisiklet sporunda temsil eden Torku Şeker Sporun yetenekli pedallarına ziyaret sırasında, Konya Bisiklet tarihinden bilgiler aktaran başkan Erkoyuncu, sporculara geçmişte hem bisiklet hem de diğer branşlarda başarı kazanan sporcuları örnek almalarını ve başarılı sporcuların başarı hikayelerini öğrenmelerini tavsiye etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Erkoyuncu, bisiklet sporunun hem Konya hem de kendileri için önemli bir branş olduğunu belirterek, "Geçmişte olduğu gibi gelecekte de Bisiklet sporuna önem vermeye devam edeceğiz. Katıldığınız nerdeyse her yarışmada kupa ve madalyaları toplayan siz sporcularımı, antrenörümüzü ve emeği geçen herkesi tebrik ediyorum.

Hedeflerinizi her zaman büyük tutun, çok çalışarak büyük hedeflere ulaşacağınızı düşünüyorum. Sizleri artık uluslararası kürsülerde görmek için sabırsızlanıyoruz. Biz imkanlarımızı sizlere sunmaya devam edeceğiz. Sizlerin başarılarının devamını diliyorum ve 3 Haziran Dünya Bisiklet Gününüzü de bu vesile ile kutluyorum." ifadelerini kullandı.