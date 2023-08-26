- Başkan Döğücü: "Tüm tesislerimizle gençlerin emrindeyiz" Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü "2 bin 700'ün üzerinde madalyalı sporcumuz var" Sancaktepe'de spor sezonuna coşkulu açılış Sancaktepe'de spor sezonu, Şehit Selim Topal Spor Salonu'nda düzenlenen spor şöleniyle başladı.

- Başkan Döğücü: "Tüm tesislerimizle gençlerin emrindeyiz"

Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü

"2 bin 700'ün üzerinde madalyalı sporcumuz var"

Sancaktepe'de spor sezonuna coşkulu açılış

İSTANBUL - Sancaktepe'de spor sezonu, Şehit Selim Topal Spor Salonu'nda düzenlenen spor şöleniyle başladı. Açılışa katılan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, 33 ayrı branşta eğitim verdiklerini belirterek, "Tüm tesislerimizle onların emrindeyiz. Onlar da bizim yüzümüzü kara çıkartmıyorlar" dedi.

Sancaktepe'de yeni spor sezonu, Sancaktepe Belediyesi tarafından düzenlenen spor şöleniyle başladı. Konser veren sanatçılar eşliğinde gerçekleşen açılış şölenine, küçük ve genç sporcuların yanı sıra aileler ile çok sayıda vatandaş katıldı. Spor salonunun hınca hınç dolduğu etkinlikte mehter takımı, cambaz gösterisi, halk oyunları ve spor gösterileri nefes kesti. Küçük sporcuların coşku ve heyecanları ise yüzlerinden okundu. Açılışa Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü de katıldı.

"2 bin 700'ün üzerinde madalyalı sporcumuz var"

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'yla başlayan programda konuşan Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü, "Sancaktepeli gençlerimizle gurur duyuyoruz. Biz burada Sancaktepe Belediyesi olarak spor kulübümüzle birlikte Sancaktepe'de gençlerimizin bayrağımızı göndere taşıması, yurt dışında bizleri temsil etmeleri için onlara 21 tesisimizle, 33 ayrı branşta eğitimleri ücretsiz olarak veriyoruz. Tüm tesislerimizle onların emrindeyiz. Onlar da bizim yüzümüzü kara çıkartmıyorlar. 2 bin 700'ün üzerinde madalyalı sporcumuz var. Allah başarılarını daim eylesin" dedi.