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Forma satış rekoru kırılacak! Dursun Özbek'ten Galatasaraylıları havalara uçuran müjde

Spor Haberleri

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur ile katıldığı bir etkinlikte "Mauro Icardi geliyor" diyerek taraftara müjdeyi verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine odaklanmış durumda.

Ligde çıktığı 24 karşılaşmada 22 gol atıp 7 de asist üreten Arjantinli forvet, özellikle boş geçmediği derbi maçlarıyla sezona damga vurdu.

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Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli futbolcunun bonservisiyle takıma kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

Başkanvekili Erden Timur ile bir etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi transferi çin müjdeyi verdi. Özbek, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz, Icardi geliyor" diyerek salondakileri coşturdu.

Ömer Özarslan
Ömer Özarslan
Spor editörü Haberler.com - Spor

Dursun Özbek Mauro Icardi Erden Timur Galatasaray Spor Haberler

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