Forma satış rekoru kırılacak! Dursun Özbek'ten Galatasaraylıları havalara uçuran müjde

Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Başkanvekili Erden Timur ile katıldığı bir etkinlikte "Mauro Icardi geliyor" diyerek taraftara müjdeyi verdi.

Spor Toto Süper Lig'de 2022-23 sezonunda şampiyonluk ipini göğüsleyen Galatasaray'da gözler Mauro Icardi transferine odaklanmış durumda.

SEZONA DAMGA VURDU

Ligde çıktığı 24 karşılaşmada 22 gol atıp 7 de asist üreten Arjantinli forvet, özellikle boş geçmediği derbi maçlarıyla sezona damga vurdu.

1 YIL DAHA KONTRATI VAR

Sezon başında PSG'den kiralanan Arjantinli futbolcunun bonservisiyle takıma kazandırılması için çalışmalar devam ediyor.

BAŞKAN MÜJDEYİ VERDİ

Başkanvekili Erden Timur ile bir etkinliğe katılan Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Mauro Icardi transferi çin müjdeyi verdi. Özbek, "Ömer Bey'in desteklerine çok teşekkür ediyoruz, Icardi geliyor" diyerek salondakileri coşturdu.