Başkan Çelik şampiyon sporcuları ödüllendirdi

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, Yunanistan'da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda Balkan Şampiyonu olan Emin Levent Yelkenci ile Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Yasin Çakır'ı belediyede misafir ederek, başarıları nedeniyle şampiyon sporcuları tebrik etti ve altınla ödüllendirdi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, katıldıkları şampiyonalarda derece elde eden sporcuları misafir ederek, başarıları nedeniyle tebrik etti. Başkan Çelik, ilk olarak 3-4 Eylül'de Yunanistan'da düzenlenen Judo Yıldızlar Balkan Şampiyonası'nda rakiplerini yenerek Balkan Şampiyonu olan Karaoğlanlı Ortaokulu öğrencisi Emin Levent Yelkenci'yi misafir etti. Ziyarette okul yöneticileri ile Yelkenci'nin antrenörü de hazır bulundu. Başkan Çelik daha sonra Hırvatistan'da düzenlenen Avrupa Güreş Şampiyonası'nda ikinci olan Yasin Çakır ve antrenörünü misafir etti. Şampiyon sporcuları elde ettikleri başarı nedeniyle tebrik eden Başkan Çelik "Sporcu kardeşlerimizin elde ettikleri başarı bizleri ziyadesiyle mutlu etmiştir. Dünyanın çeşitli yerlerinde ay yıldızlı bayrağımızı göndere çektirerek, İstiklal Marşımızı okutan bu kardeşlerimizle gurur duyuyoruz. Şehzadeler Belediyesi olarak her zaman sporun ve sporcularımızın yanında olmanın caba ve gayretinde olduk, olmaya da devam edeceğiz. Şampiyonlarımıza üstün başarılarının devamını diliyor, onları yetiştiren hocalarını da tebrik ediyorum" dedi.

Başkan Çelik, şampiyon sporcuları altınla ödüllendirdi. - MANİSA