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Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Çevik Kuvvet'e Ziyaret

Kayserispor Başkanı Çamlı'dan Çevik Kuvvet'e Ziyaret
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Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç, İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube (Spor Büro) Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada, nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri için Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yöneticilerine ve personeline teşekkür edildi.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ; İl Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nü ziyaret etti.

Kayserispor Kulübü Başkanı Ali Çamlı ve Asbaşkan Tufan Koç; Çevik Kuvvet Şube (Spor Büro) Müdürlüğü'nü ziyaret ederek görev başındaki emniyet mensuplarıyla bir araya geldi. Kulüpten yapılan açıklamada; "Gerçekleştirilen ziyaret kapsamında göstermiş oldukları nazik ev sahipliği ve misafirperverlikleri dolayısıyla Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü yöneticilerine ve kıymetli personeline teşekkürlerimizi ve şükranlarımızı sunuyoruz" ifadelerine yer verildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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