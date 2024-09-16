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Kayseri'de Ulusal 12 Yaş Tenis Turnuvası Düzenlendi

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda 19 şehirden 101 genç sporcu ile bir araya geldi. Büyükkılıç, Kayseri'nin sporun başkenti olması için çalıştıklarını ve tüm ilçelerde sporun yaygınlaştırıldığını vurguladı. Turnuvada dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda sporcular ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki tenis kortlarında 19 şehirden, 101 genç sporcu ile gerçekleştirilen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda sporcularla buluştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin sporun başkenti olması için gayret ettiklerini vurguladı.

Büyükkılıç, "Bu anlamda sporun her alanında sadece merkezde değil, 16 ilçemizde 'biz de varız' mantığında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri artık kabuğunu yırtan ve kendini aşan bir anlayış içerisinde gerçekten entelektüel bir yaklaşımla 'bu sporda biz de varız' diye gayretini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, turnuvada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.

Kaynak: AA / Muhammed Kısır - Spor

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