Kayseri'de Ulusal 12 Yaş Tenis Turnuvası Düzenlendi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Spor AŞ ve Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda sporcular ile bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükkılıç, Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi'ndeki tenis kortlarında 19 şehirden, 101 genç sporcu ile gerçekleştirilen Ulusal 12 Yaş Hafta Sonu Tenis Turnuvası'nda sporcularla buluştu.

Büyükkılıç, Kayseri'nin sporun başkenti olması için gayret ettiklerini vurguladı.

Büyükkılıç, "Bu anlamda sporun her alanında sadece merkezde değil, 16 ilçemizde 'biz de varız' mantığında gayretlerimizi sürdürüyoruz. Kayseri artık kabuğunu yırtan ve kendini aşan bir anlayış içerisinde gerçekten entelektüel bir yaklaşımla 'bu sporda biz de varız' diye gayretini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, turnuvada dereceye girenlere ödüllerini takdim etti.