Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükakın, Kocaelispor kampını ziyaret etti

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Kocaelispor kampını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, 2026-2027 Süper Lig hazırlıklarını sürdüren Kocaelispor, çalışmalarına İstanbul'daki Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde devam ediyor.

Yeşil-siyahlı ekibi kampta ziyaret eden Büyükakın, kulüp başkanı Recep Durul ve teknik direktör Selçuk İnan'dan kamp süreci ve takım hakkında bilgi aldı.

Büyükakın, futbolcularla tek tek selamlaşarak, yeni sezon öncesi takıma karşı inançlı olduğunu belirtti.

Takımın enerjisini ve motivasyonunu iyi gördüğünü söyleyen Büyükakın, "Teknik heyetimize ve futbolcularımıza sakatlıksız ve verimli bir kamp dönemi diliyorum. Yeni sezonda da şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.