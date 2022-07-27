Başkan Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarılar diledi - Haberler

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Başkan Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarılar diledi

Başkan Ahmet Nur Çebi, Rıdvan Yılmaz'a başarılar diledi

Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında Rangers FC kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı ağırladı.

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Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi, Vodafone Park'taki makamında Rangers FC kulübüne transfer olan Rıdvan Yılmaz'ı ağırladı.

İskoçya 1. Ligi takımlarından Rangers FC'ye transfer olan Rıdvan Yılmaz, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'nin konuğu oldu. Çebi; siyah-beyazlıların futbol akademisinde yetişen, 2018-19 sezonundan bu yana giydiği Futbol A Takım formasıyla kazanılan Süper Lig, Türkiye Kupası ve Süper Kupa şampiyonluklarında pay sahibi olan Rıdvan Yılmaz'a, yeni kulübünde Beşiktaş'ı ve Türk futbolunu en iyi şekilde temsil edeceğini inandığını belirterek başarılar diledi.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Spor

Ahmet Nur Çebi Rıdvan Yılmaz Beşiktaş Rangers Spor Güncel Haberler

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