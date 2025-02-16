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Başkalespor, Rakibini 3-1 Mağlup Ederek İkinci Sıraya Yükseldi

Başkalespor, Rakibini 3-1 Mağlup Ederek İkinci Sıraya Yükseldi
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Başkale Sahası'nda oynanan karşılaşmada Başkalespor, rakibini 3-1 mağlup ederek puanını 21'e çıkardı ve Van 1. Amatör grupta Play-Off'a kalmayı başardı.

1 mağlup etti.

Başkale Sahası'nda saat 13.00'da başlayan karşılaşmanın ilk yarısında her iki takım sporcuları maça temkinli başladı. Karşılıklı ataklar sonucu ilk yarı Başkale ekibinin 2-1'lik üstünlüğüyle bitti. Her iki takımın kontrollü başladığı ikinci yarıda futbolcular galibiyet içi ter döktü. İkinci yarının ilk dakikalarında Başkalespor kazandığı atağı gole çevirerek 3-1 öne geçti. Maçın geri kalan bölümlerinde gol olamayınca maç Başkalespor'un 3-1'lik galibiyetiyle sona erdi.

Başkalespor aldığı galibiyetle puanını 21'e çıkararak ikinci sıraya yükseldi. Van 1. Amatör grupta Play-Off'a kalmayı başardı. - VAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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