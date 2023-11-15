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Başka hediye mi bulamadınız? Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verildi

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İtalyan ekibi Imoco Conegliano forması giyen Isabelle Haak, Firenze maçında 18 sayı üreterek karşılaşmanın oyuncusu seçildi. İsveçli voleybolcuya ödül olarak matkap seti hediye edilmesi ise herkesi şaşırttı.

Vakıfbank ile yolları ayırmasının ardından İtalyan ekibi Imoco Conegliano ile sözleşme imzalayan Isabelle Haak, Firenze maçının ardından herkesi şaşırtan bir hediye aldı.

18 SAYI ATTI, MATKABI KAPTI

İsveçli voleybolcu, Firenze maçında attığı 18 sayıyla karşılaşmanın oyuncusu seçildi. Mücadelenin ardından Haak'a matkap seti hediye edilmesi ise büyük şaşkınlık yarattı.

HAAK'IN KARNESİ

18 sayı üreten Haak, Firenze maçında yüzde 69'luk hücum yüzdesi yakaladı. İsveçli yıldız ayrıca mücadelede 2 servis sayısı üretti.

İşte o anlar:

Başka hediye mi bulamadınız? Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verildi

Başka hediye mi bulamadınız? Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verildi

Haberler.com / Ali Gülhan - Spor

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