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Başka hediye mi bulamadınız? Maçın oyuncusu seçilen Isabelle Haak'a matkap seti verildi

İtalyan ekibi Imoco Conegliano forması giyen Isabelle Haak, Firenze maçında 18 sayı üreterek karşılaşmanın oyuncusu seçildi. İsveçli voleybolcuya ödül olarak matkap seti hediye edilmesi ise herkesi şaşırttı.