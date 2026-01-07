Haberler

Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı

Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı Haber Videosunu İzle
Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı
Haberin Videosunu İzle
Haberin Videosunu İzle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin tepkisi gündem oldu. Basın mensubunun, 'Aynı kişilere söz veriyorsunuz' diyerek tepki gösterdiği toplantıda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun şaşkın anları sosyal medyada viral oldu. Bu beklenmedik an, toplantıya damga vurdu ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.

  • Fenerbahçe, Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
  • Basın toplantısında bir muhabir, 'Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.
  • Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun şaşkın bakışları sosyal medyada viral oldu.

Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı. Basın toplantısı sırasında bir muhabirin yüksek sesle yaptığı çıkış, salonda kısa süreli gerilim yarattı.

"AYNI KİŞİLERE SÖZ VERİYORSUNUZ" TEPKİSİ

Basın mensubunun, "Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz" sözleri toplantıya damga vurdu. Tepkinin ardından salonda şaşkınlık yaşanırken, gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.

TEDESCO'NUN ŞAŞKIN BAKIŞLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Yaşananların ardından Tedesco'nun şaşkın şaşkın etrafına bakması kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler viral oldu.

Alper Kızıltepe
Haberler.com / Spor
En düşük emekli maaşı için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar

Emekli maaşları için hükümetten peş peşe heyecanlandıran açıklamalar
Haberler.com
500

Yorumlar (1)

Haber YorumlarıArif İnanç:

Beğenmedi demek ki.

Yorum Beğen3
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
Seda Sayan'ın yüzündeki şişliğin sebebi ortaya çıktı

Seda Sayan'dan bomba itiraf! Yüzündeki değişimin sebebi bakın neymiş
Bunu kimse beklemiyordu! Venezuela borsası uçuşa geçti

Maduro'nun kaçırılmasının ardından Venezuela'da sürpriz gelişme
İç savaş kapıda! İran'daki protestolarda bilanço korkunç boyutlara ulaştı

İç savaş kapıda! Komşuda bilanço korkunç boyutlara ulaştı
Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar

Oosterwolde'ye bomba talip! Saniyesinde yanıtladılar
200 gram altını montunda unuttu, dürüst esnaf sahibine teslim etti

1 milyon liradan fazla parasını en olmadık yerde unuttu
İstanbul'a kar geliyor! Cuma gününden sonra tüm hava sistemi değişecek

İstanbul'a kar geliyor! Tarih verildi, tüm hava sistemi değişecek