Basın toplantısında şok tepki! Tedesco neye uğradığını şaşırdı
Fenerbahçe'nin Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği Süper Kupa maçının ardından düzenlenen basın toplantısında bir muhabirin tepkisi gündem oldu. Basın mensubunun, 'Aynı kişilere söz veriyorsunuz' diyerek tepki gösterdiği toplantıda, Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun şaşkın anları sosyal medyada viral oldu. Bu beklenmedik an, toplantıya damga vurdu ve kısa sürede sosyal medyada yayıldı.
- Fenerbahçe, Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup etti.
- Basın toplantısında bir muhabir, 'Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz' diyerek tepki gösterdi.
- Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'nun şaşkın bakışları sosyal medyada viral oldu.
Fenerbahçe'nin Süper Kupa'da Samsunspor'u 2-0 mağlup ettiği karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında beklenmedik bir an yaşandı. Basın toplantısı sırasında bir muhabirin yüksek sesle yaptığı çıkış, salonda kısa süreli gerilim yarattı.
"AYNI KİŞİLERE SÖZ VERİYORSUNUZ" TEPKİSİ
Basın mensubunun, "Defalarca söz istiyoruz, aynı kişilere söz veriyorsunuz" sözleri toplantıya damga vurdu. Tepkinin ardından salonda şaşkınlık yaşanırken, gözler Fenerbahçe Teknik Direktörü Domenico Tedesco'ya çevrildi.
TEDESCO'NUN ŞAŞKIN BAKIŞLARI SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Yaşananların ardından Tedesco'nun şaşkın şaşkın etrafına bakması kameralara yansıdı. O anlar kısa sürede sosyal medyada paylaşılırken, görüntüler viral oldu.