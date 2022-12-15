Basın toplantısında kediye yapılan hareketin faturası ağır olacak! Brezilya davalık oldu

Hırvatistan'a penaltılarla yenilen Brezilya'da karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında masaya çıkan kediyi yere fırlatan Brezilya Milli Takım sorumlusunun yaptığı hareket oldukça tepki çekti. Yaşanan bu olay sonrasında bazı sivil toplum kuruluşları kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu'na karşı 200 bin dolarlık dava açtı.

Bazı sivil toplum kuruluşları, Brezilya Milli Takım sorumlusunun Katar'da düzenlenen 2022 FIFA Dünya Kupası'nda oynanan çeyrek final maçı öncesindeki basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi yere fırlatması nedeniyle Brezilya Futbol Konfederasyonu'na karşı dava açtı. Konfederasyondan özür dilemesini isteyen hayvan hakları savunucuları ayrıca konfederasyonun çalışanlarına çevre koruma ve hayvan bakımı hakkında bilgi vermelerini talep etti.

200 BİN DOLARLIK DAVA AÇTILAR

Sputnik Türkiye'nin haberine göre, hayvan hakları savunucusu sivil toplum kuruluşları, Brezilya Futbol Konfederasyonu'na karşı 200 bin dolarlık dava açtı. Brezilya Milli Takımı sorumlusu Vinicius Rodriguez, basın toplantısı sırasında masaya çıkan kediyi eliyle sert bir şekilde yere atmıştı. Rodriguez'in davranışı büyük tepkiyle karşılanmıştı.

YENİLGİ SONRASI İSTİFA ETTİ

9 Aralık'ta Brezilya milli takımı, Dünya Kupası çeyrek finalinde Hırvatistan'a penaltılarla yenilmişti. Brezilya teknik direktörü Tite, yenilginin ardından istifa ettiğini duyurmuştu.