Muhabirin sorusuyla gerildi! Oruç tutan oyunculara baskı yaptığı söylenen Kuntz'tan olay çıkış

A Milli Futbol Takımı'nın hocası Stefan Kuntz, oruç tutan oyuncu sayısının fazla olmasından şikayetçi olduğu, futbolculara karşı tavır belirlediği yönündeki iddialara sert çıktı. Kuntz, "Böyle bir şey yaptığımı neye dayanarak söylüyorsunuz? Ben performans verecek oyuncularıma göre kadroyu seçiyorum. Burada olmaktan dolayı mutluyum" dedi.

2024 Avrupa Futbol Şampiyonası Elemeleri (EURO 2024) D Grubu'nda yer alan A Milli Takım, deplasmanda Ermenistan'la karşı karşıya geldi. Geriye düştüğümüz maçtan 2-1 galip ayrıldık.

ORUÇ KRİZİ İDDİASI

A Milli Takım'da çok sayıda oruç tutan futbolcunun Teknik Direktör Stefan Kuntz'un kendilerine karşı tutumlarından rahatsız olduğu, teravih namazı saatinde ekstra idman koyması sebebiyle şikayetçi olduğu iddia edildi.

KUNTZ SİNİRLENDİ

Stefan Kuntz, gazeteciden gelen bu sorudan sonra sinirlendi. Alman teknik direktör, "Benim böyle bir şey yaptığımı, bunu neye dayanarak söylüyorsunuz? Doğru olan A Milli Takım'da birçok oyuncu niyetliydi. Yüzde yüz bu konuyu destekliyorum. Ve ben kadromu kurarken o gün performans gösterecek oyuncularıma göre kadromu seçiyorum" dedi.

"BENİM KARAR VERME AŞAMALARIMLA BELLİ OLMUYOR"

Türkiye'de çalıştığı için mutlu olduğunu söyleyen Kuntz, "Ben severek buradayım. Kültürel değişiklikleri kabul ediyorum. Bu tarz durumlar benim karar verme aşamalarımla belli olmuyor" ifadelerini kullandı.

"ABDÜLKERİM'İN TEDAVİSİ 2 HAFTA SÜRECEKTİ"

Baş ağrısı sebebiyle kadrodan çıkartılan ve Galatasaray'ın maç kadrosunda yer alan Abdülkerim Bardakcı'nın durumuyla ilgili ise "Abdülkerim'i tedavi eden doktorlardan aldığımız raporda nörolojik olarak tedavinin 2 hafta süreceği söylendi, biz de bu karar doğrultusunda kararımızı verdik" açıklamasını yaptı.