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Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kalan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında futbolcusu Allan Saint-Maximin için "Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor" dedi.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho, Samsunspor ile 0-0 berabere kalarak 2 puan kaybettikleri karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında çok konuşulacak açıklamalar yaptı. Portekizli teknik adam, son günlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken futbolcusu Allan Saint-Maximin için çarpıcı sözler sarf etti.

"BU YAPTIĞI MANİPÜLASYON VE İLLEGAL"

Jose Mourinho, Allan Saint-Maximin için gelen soruya "Saint-Maximin sezon içinde çok şans buldu. Son 3 ayda hiçbir dönem yok ki 4 gün üst üste antrenman yapsın. Hiç olmadı. Kendi çalıştığı insanlar illegal bir şekilde dataları sizlerle paylaştı, bence manipülasyona sebep olan datalardı. 10 Mart'ta Rangers maçı öncesi taktiksel antrenman yaptık. O antrenmanda en çok koşan bendim. Bütün oyunculardan daha çok mesafe sarf ettim. O antrenmanın amacı eğitim amaçlıydı. Oyunculara pozisyonel olarak nasıl pozisyon almalarını gösterdiğimiz, fiziksel yük anlamında düşüktü. Orada en çok mesafe kat eden kişi bendim. Aynı gün Maximin, bireysel çalışma yaptı. Tabii ki öyle bir çalışma yaptığı için daha çok antrenman yüküne sahip olması datalarda normal" ifadelerini kullandı.

"İSTERSE PHOTOSHOP YAPSIN, ANTRENMAN YAPMIYOR"

Maximin'in oynayacak durumda olmadığının altını çizen Portekizli teknik adam, "Birlikte çalıştığı insanların bu iç bilgileri sizle paylaşması illegal. Bu manipülasyon. Kendisi oynayacak durumda değil. İstediği fotoğrafı paylaşsın. İstiyorsa photoshop yapsın, karın kası yapsın. Kendisi antrenman yapmıyor. İstikrarlı idman yapmayınca oynayacak durumda olmayacaktır" şeklinde konuştu.

CENK TOSUN FENERBAHÇE'DEN AYRILIYOR MU?

Mourinho, Japonya'nın Urawa Red Diamonds takımına transferi gündemde olan Cenk Tosun'un takımdaki geleceğiyle ilgili ise " Cenk'i çok fazla kullanmadım. Elimizdeki 4. forvet oyuncusu. Elimizde Nesyri, Dzeko, Talisca var. Onu acil durumlar için sahaya sürdüm. Aynı anda 4 santrforla oynayamam. Maçın son bölümünde Kahveci, Nesyri, Dzeko, Sebastian ve Oğuz ile oynadık. Cenk 4. santrfor, iyi bir insan ve iyi bir profesyonel. Burada oynadığından daha çok oynayacağı bir yere gidecektir. İyi bir insan ve iyi bir profesyonel olduğu için bu kararında kendisini durduramam" ifadelerini kullandı.

Basın toplantısında olay sözler! Mourinho, Saint-Maximin'i yerden yere vurdu
Haberler.com / Salim Can Özcan - Spor
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Yorumlar (3)

Haber YorumlarıOrhan Demir:

Bu zat, hem Türklerle, hem Türk futbolu hem de fb ile kafa buluyor. Capsiz birisi, ciddiye bile almamak gerekir

Yorum Beğen42
Yorum Beğenme9
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Haber YorumlarıEmre emre:

TALİSCA FORVET DEĞİL 10 NUMARA,FORVET ARKASI,ARTIK OYUNCULARI DEVŞİRMEYİ BURAKIN VE KENDI MEVKİSİNDE OYNATIN

Yorum Beğen20
Yorum Beğenme4
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Haber YorumlarıYorumcu Davut :

morinyonun tek iyi şey GS ye değil de febespora gelmiş olması.

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme0
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