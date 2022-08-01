Basın toplantısına damga vuran an! Marcao, "İdolün kim?" sorusu karşısında gözyaşlarını tutamadı
Galatasaray'dan Sevilla'ya transfer olan Marcao basın toplantısında duygusal anlar yaşadı. Muhabirin sorduğu, "İdolün kimdir?" sorusuna vefat eden ağabeyinin adı söyleyerek cevap verirken Brezilyalı savunmacı gözyaşlarını tutamadı. Marcao'nın abisi 2017 yılında 25 yaşındayken kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti.
Galatasaray'da 15 milyon euro bedelle Sevilla'ya transfer olan Marcao için basın toplantısı düzenlendi. Brezilyalı savunmacı, muhabirin sorduğu bir soru karşısında gözyaşlarını tutamadı.
MARCAO'NUN AĞABEYİ 2017 YILINDA HAYATINI KAYBETMİŞTİ
Basın toplantısında bir muhabirin "İdolüm kim?" diye sorduğu soru karşısında oldukça duygulanan Marcao, "Vefat eden ağabeyim" cevabını verdi. O anlarda gözyaşlarını tutamayan Brezilyalı savunmacının ağabeyi 2017 yılında geçirdiği kalp krizi sonucu vefat etmişti.
"HER MAÇI KAZANMAK İÇİN OYNAYAN BİR TAKIM"
Marcao yaptığı basın toplantısında yaptığı açıklamada ayrıca, "Sevilla hakkında çok konuştu, burada çok mutluydu. Fernando da bana Sevilla'nın mükemmel bir kulüp olduğunu söyledi. Sevilla tüm müsabakalarda oldukça güçlü bir kulüp. Her zaman hedefleri olan ve her maçı kazanmak için oynayan bir takım." ifadelerini kullandı.