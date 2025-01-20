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Basın toplantısı sonrası korkutan anlar: Mourinho başında bekledi

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Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho'nun Adana Demirspor maçı sonrası düzenlediği basın toplantısında bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirdi. Mourinho'nun çağırdığı sağlık ekibi hemen müdahalede bulundu.

Süper Lig devi Fenerbahçe'nin deplasmanda Adana Demirspor'u 4-0 yendiği maçın ardından sarı-lacivertlilerin teknik direktörü Jose Mourinho, basın toplantısında konuştu.

BİR ANDA YERE YIĞILDI

Mourinho'nun basın toplantısının ardından koridora çıktığı anda bir güvenlik görevlisi baygınlık geçirerek yere düştü. Portekizli teknik adamın seslenmesi üzerine soyunma odasından koridora gelen kulübün sağlık ekibi, güvenlik görevlisine müdahale etti.

MOURINHO BAŞINDA BEKLEDİ

Hızlıca müdahale edilen görevlinin sağlık durumu kontrol altına alındı. Kısa süreli panik yaşanan koridorda Jose Mourinho da endişeli şekilde bayılan güvenlik görevlisinin başında bekledi.

Basın toplantısı sonrası korkutan anlar: Mourinho başında bekledi
Haberler.com / Alper Kızıltepe - Spor
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıSer_hat:

Umrunda olduğundan değil şovmeeeeen

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