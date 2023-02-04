Basel'den skandal paylaşım! Türk futbolcu Eray Cömert'in fotoğrafını apar topar sildiler

Basel, eski futbolcusu Eray Cömert'in doğum gününü kutladı. İsviçre ekibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cömert'in el hareketi yaptığı anın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf seçimindeki büyük hata ve tepkiler sonrası Basel, paylaşımını apar topar sildi.