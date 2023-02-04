Basel'den skandal paylaşım! Türk futbolcu Eray Cömert'in fotoğrafını apar topar sildiler
Spor Haberleri
Basel, eski futbolcusu Eray Cömert'in doğum gününü kutladı. İsviçre ekibi sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Cömert'in el hareketi yaptığı anın fotoğrafını paylaştı. Fotoğraf seçimindeki büyük hata ve tepkiler sonrası Basel, paylaşımını apar topar sildi.
Basel'in 25 yaşındaki eski futbolcusu Eray Cömert'in doğum gününü kutladığı paylaşım, sosyal medyada büyük ses getirdi.
FOTOĞRAFI HEMEN SİLDİLER
İsviçre ekibi, 2018-2022 yılları arasında formasını giyen eski futbolcusu Eray Cömert'in 25. doğum gününü sosyal medyadan kutladı. Paylaşımında futbolcunun el hareketi yaptığı fotoğrafını kullanan İsviçre ekibi, gelen tepkiler sonrası fotoğrafı apar topar sildi.
ERAY CÖMERT'İN BASEL KARNESİ
Basel formasıyla 140 maça çıkan Türk asıllı İsviçreli futbolcu, 7 gol ve 4 asistlik katkı verdi. 25 yaşındaki savunmacı, 2022 ara transfer döneminde Basel'den Valencia'ya 800 bin euro bedelle transfer oldu.