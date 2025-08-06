Başakşehir, Viking ile Yarının Maçında Karşılaşıyor
Rams Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'nda Norveç temsilcisi Viking ile oynayacağı maçı yarın saat 20.00'de TRT 1'den canlı yayınlayacak. Maç, Stavanger'daki Lyse Arena'da gerçekleşecek.
Başakşehir'in yarın Norveç'in Viking takımı ile oynayacağı karşılaşma TRT 1 ekranlarında saat 20.00'de canlı yayınla futbolseverlerle buluşacak.
Rams Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu'ndaki ilk maçında Norveç temsilcisi Viking ile karşılaşacak. Maç Norveç'in Stavanger şehrindeki Lyse Arena'da oynanacak. Karşılaşmanın hakemliğini ise Portekizli Miguel Bertolo Nogueira üstlenecek.
Bu heyecan dolu mücadele yarın saat 20.00'de TRT 1 ekranlarından canlı olarak izleyicilerle buluşacak. - İSTANBUL
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor