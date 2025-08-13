Başakşehir, Viking ile Berabere Kalarak Play-Off Etabına Yükseldi

UEFA Konferans Ligi 3. eleme turu rövanşında Norveç temsilcisi Viking'le 1-1 berabere kalarak play-off etabına yükselen İstanbul Başakşehir'in oyuncularından Nuno da Costa, zor bir rakibe karşı oynadıklarını söyledi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda yapılan karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan golcü oyuncu, rakiplerinin kendi liglerinde lider olduğunu hatırlattı.

Turu geçtikleri için mutlu olduklarını aktaran tecrübeli futbolcu, "Zor ve kendi liginde lider olan bir takıma karşı oynadık. Kendi oyun tarzına sahip bir takım vardı karşımızda. Bu aşamayı geçmeyi bildik, önümüzdeki tura bakacağız." ifadelerini kullandı.

İyi bir oyuncu gruba sahip olduklarına değinen 34 yaşındaki oyuncu, "Davie (Selke) bugün iyi bir iş çıkardı, son maçta yaptığı gibi. O bölgede kaliteli oyunculara sahibiz, en iyi olan oynayacak gibi görünüyor." değerlendirmesinde bulundu.

Hem Süper Lig'i hem de Konferans Ligi'ni ciddiye alacaklarını aktaran da Costa, Fatih Karagümrük maçının ertelenmesinin farkını sahada gördüklerini de sözlerine ekledi.