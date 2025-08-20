Başakşehir, UEFA Konferans Ligi Hazırlıklarını Tamamladı

İstanbul Başakşehir, yarın Romanya'nın Universitatea Craiova takımıyla oynayacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçına hazırlıklarını tamamladı. Antrenman, teknik direktör Çağdaş Atan yönetiminde gerçekleştirildi.

İstanbul Başakşehir, yarın sahasında Romanya temsilcisi Universitatea Craiova ile yapacağı UEFA Konferans Ligi play-off turu ilk maçının hazırlıklarını tamamladı.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki sahada gerçekleştirilen antrenmanın ilk 15 dakikası basına açık tutuldu. Teknik direktör Çağdaş Atan yönetimindeki idman, dinamik ısınma hareketleriyle başladı.

Top kapma ve pas çalışmasıyla devam eden antrenmanın basına kapalı bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi.

Çalışmaya sakatlıkları bulunan Olivier Kemen ve Ömer Ali Şahiner katılmadı.

Universitatea Craiova maçının hazırlıklarını tamamlayan turuncu-lacivertli takım kampa girdi.

Kaynak: AA / Emrah Oktay - Spor
