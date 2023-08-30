Başakşehir, Torino'dan Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı

Başakşehir, İtalyan ekibi Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Emirhan İlkhan, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Başakşehir'de forma giyecek. İlkhan, futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı ve geçen sezon Torino'ya transfer oldu. Torino ve Sampdoria'da toplam 12 maçta forma giyen genç futbolcu, Başakşehir'de 26 numaralı formayı giyecek.