Başakşehir, Torino'dan Emirhan İlkhan'ı kadrosuna kattı
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Başakşehir, İtalyan ekibi Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna dahil etti. Emirhan İlkhan, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Başakşehir'de forma giyecek. İlkhan, futbol kariyerine Beşiktaş altyapısında başladı ve geçen sezon Torino'ya transfer oldu. Torino ve Sampdoria'da toplam 12 maçta forma giyen genç futbolcu, Başakşehir'de 26 numaralı formayı giyecek.
Trendyol Süper Lig ekibi Başakşehir, Torino'dan 19 yaşındaki orta saha oyuncusu Emirhan İlkhan'ı kiralık olarak kadrosuna kattı.
İşte Başakşehir'in açıklaması;
"Kulübümüz, son olarak İtalya ekiplerinden Torino FC'de forma giyen Emirhan İlkhan ile 2023-2024 sezonunun sonuna dek kiralık olarak anlaşma sağladı. Emirhan İlkhan'a ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz."
26 NUMARAYI GİYECEK
19 yaşındaki İlkhan, Başakşehir'de 26 numaralı formayı giyecek. Futbola Beşiktaş altyapısında başlayıp A takıma yükselen Emirhan, geçtiğimiz sezon Torino'ya Transfer oldu. Torino'da 4 maçta forma giyip devre arasında Sampdoria'ya kiralanan genç futbolcu, bu takımda da 8 Serie A mücadelesine çıktı.