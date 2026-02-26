Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, topladığı 36 puanla 6. basamakta yer alıyor.

RAMS Başakşehir, geride kalan haftada Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3 puana uzanmıştı.

İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi yaşayarak elde ettiği 23 puan ve averajla 13. sırada kendine yer buldu.

Konya temsilcisi, geçen hafta Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

RAMS Başakşehir'de Konyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı Leo Duarte formasından uzak kalacak.

Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Bertuğ Yıldırım'ın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir son 14 maçta gol buldu

RAMS Başakşehir, ligde oynadığı son 14 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de 10. haftadan itibaren oynadığı 14 karşılaşmada 33 gol atmayı başardı. Söz konusu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi bu süreçte kalesinde ise 17 gol gördü.

İlhan Palut, Başakşehir'i deplasmanda yenemiyor???????

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, RAMS Başakşehir'i konuk olduğu maçlarda mağlup edemedi.

İstanbul deplasmanına daha önce Hatayspor, Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor olmak üzere dört farklı ekiple konuk olan 49 yaşındaki teknik adam, bu müsabakalarda 3 puan kazanma mutluluğunu yaşayamadı.

Deneyimli teknik adam, çalıştırdığı ekiplerle Başakşehir deplasmanlarında 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.