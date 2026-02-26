Haberler

Başakşehir, Süper Lig'de yarın Konyaspor'u ağırlayacak

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 24. haftasında yarın TÜMOSAN Konyaspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak mücadele saat 20.00'de başlayacak.

Süper Lig'de çıktığı 23 maçta 10 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan teknik direktör Nuri Şahin'in ekibi, topladığı 36 puanla 6. basamakta yer alıyor.

RAMS Başakşehir, geride kalan haftada Corendon Alanyaspor'u deplasmanda 2-1 yenerek 3 puana uzanmıştı.

İlhan Palut yönetimindeki TÜMOSAN Konyaspor ise ligde çıktığı 23 karşılaşmada 5 galibiyet, 8 beraberlik, 10 yenilgi yaşayarak elde ettiği 23 puan ve averajla 13. sırada kendine yer buldu.

Konya temsilcisi, geçen hafta Galatasaray'ı sahasında 2-0 mağlup etmeyi başarmıştı.

Sezonun ilk yarısında Konya'da oynanan karşılaşmayı Konyaspor 2-1 kazanmıştı.

Eksikler

RAMS Başakşehir'de Konyaspor karşılaşmasında sarı kart cezalısı Leo Duarte formasından uzak kalacak.

Beşiktaş karşılaşmasında yaşadığı sakatlıktan dolayı elmacık kemiğinde kırık meydana gelen Bertuğ Yıldırım'ın da mücadelede forma giymesi beklenmiyor.

Başakşehir son 14 maçta gol buldu

RAMS Başakşehir, ligde oynadığı son 14 maçta da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

Turuncu-lacivertli takım, Süper Lig'de 10. haftadan itibaren oynadığı 14 karşılaşmada 33 gol atmayı başardı. Söz konusu süreçte 9 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgi yaşayan İstanbul ekibi bu süreçte kalesinde ise 17 gol gördü.

İlhan Palut, Başakşehir'i deplasmanda yenemiyor???????

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, RAMS Başakşehir'i konuk olduğu maçlarda mağlup edemedi.

İstanbul deplasmanına daha önce Hatayspor, Göztepe, Konyaspor ve Çaykur Rizespor olmak üzere dört farklı ekiple konuk olan 49 yaşındaki teknik adam, bu müsabakalarda 3 puan kazanma mutluluğunu yaşayamadı.

Deneyimli teknik adam, çalıştırdığı ekiplerle Başakşehir deplasmanlarında 2 beraberlik ve 4 yenilgi aldı.

Kaynak: AA / Metin Arslancan
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir

Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Erdoğan devreye girebilir
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Damadına kurşun yağdırdı
Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı

Halk diken üstünde! Sokakta 5 metrelik pitonlar görülmeye başladı
ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar

ABD'de deprem etkisi yaratan ihanet! Pilotun gözünün yaşına bakmadılar
İsveç'te skandal çıkış: Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin

"Bunu yapamayan Müslümanlar, ülkemizi terk etsin"
Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Kayınpeder, damadına kurşun yağdırdı

Yeni doğan bebeğin ismi aile faciası yarattı! Damadına kurşun yağdırdı
En çok bekar, bu şehrimizde! Bu yüzden evlenemiyormuş

En çok bekar, bu şehrimizde! İsyanında haksız sayılmaz
Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi

Fotoğraf dünyayı şaşkına çevirdi! Aileden jet açıklama geldi