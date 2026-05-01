Başakşehir, Süper Lig'de yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak

Güncelleme:
RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 32. haftasında yarın Fenerbahçe'ye konuk olacak.

Chobani Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 20.00'de başlayacak. Mücadeleyi hakem Oğuzhan Aksu yönetecek.

Ligde çıktığı 31 müsabakada 14 galibiyet, 9 beraberlik, 8 yenilgi yaşayan Başakşehir, haftaya 51 puan ve averajla 5. sırada girdi.

Göztepe ile lig beşinciliği için yarışan turuncu-lacivertli ekip, 5 haftadır mağlup olmuyor. Yenilmezlik serisini Fenerbahçe karşısında da sürdürmeyi hedefleyen RAMS Başakşehir, bu süreçte hanesine 9 puan yazdırdı.

Başakşehir'de sarı kart cezasını tamamlayan Jerome Opoku ile Abbosbek Fayzullaev, karşılaşmada forma giyebilecek.

Fenerbahçe karşısında son 7 maçta 6 mağlubiyet

Turuncu-lacivertli futbol takımı, Süper Lig'de Fenerbahçe ile oynadığı son 7 maçta 6 yenilgi ve bir beraberlik yaşadı.

Başakşehir, sarı-lacivertli takım karşısında son galibiyetini 2021-2022 sezonunun ikinci yarısında aldı. İstanbul temsilcisi, 5 Şubat 2022'de Kadıköy'de oynanan müsabakada Fenerbahçe'yi 1-0 mağlup etti.

Kaynak: AA / Emre Doğan
