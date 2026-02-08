Başakşehir, Süper Lig'de son 8 maçında 6. galibiyetini aldı ve çıkışını sürdürdü

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 21. haftasında konuk olduğu ikas Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda oynanan maçta turuncu-lacivertli takıma galibiyeti getiren golleri 14. dakikada Davie Selke ile 53. dakikada Eldor Shomurodov kaydetti.

Eyüpspor'un golünü ise 90+3. dakikada Umut Bozok attı.

Bu sonuçla ligde 9. kez kazanan Başakşehir, puanını 33'e çıkardı. 11. yenilgisini yaşayan Eyüpspor, 18 puanda kaldı.

Ligdeki son 8 karşılaşmada 6. galibiyet

RAMS Başakşehir, Trendyol Süper Lig'de yenilmezlik serisini 8 maça çıkardı.

Turuncu-lacivertli ekip, Süper Lig'de çıktığı son 8 müsabakanın 6'sını kazanırken, 2'sinde sahadan beraberlikle ayrıldı.

Başakşehir, ligde son yenilgisini 13. haftada Trabzonspor karşısında yaşadı. İstanbul temsilcisi, 24 Kasım 2025'te ağırladığı bordo-mavililere 4-3 mağlup olmuştu.

Shomurodov gollerine devam ediyor

Başakşehir'in Özbek futbolcusu Eldor Shomurodov, golcü kimliğini Eyüpspor maçında da sahaya yansıtmayı başardı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında fileleri havalandıran Shomurodov, bu sezon ligde 15. golünü kaydetti.

30 yaşındaki santrfor, Süper Lig'de forma giydiği 21 maçın 14'ünde gol sevinci yaşadı.

Selke ligde üçüncü golünü attı

Başakşehir'in Alman futbolcusu Davie Selke, bu sezon ligde üçüncü kez fileleri havalandırdı.

Selke, karşılaşmanın 14. dakikasında yaptığı şık kafa vuruşuyla turuncu-lacivertlilerin ilk golünü kaydetti.

Alman santrfor, bu sezon Süper Lig'de Trabzonspor ve Kayserispor'a karşı da birer kez ağları sarsmıştı.

Kazımcan Karataş ilk kez forma giydi

Başakşehir'in yeni transferi Kazımcan Karataş, ilk maçına çıktı.

Ara transfer döneminde Galatasaray'dan kiralık olarak kadroya dahil edilen 23 yaşındaki sol bek, 65. dakikada Christopher Operi'nin yerine oyuna girdi.