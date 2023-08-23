Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, şort sponsorluk anlaşması imzaladı.

YKT Filo, 2023-2024 futbol sezonunda da RAMS Başakşehir'in takım şortlarında yer alacak. Yenilenen işbirliği için Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda gerçekleştirilen imza törenine Başakşehir Kulübü Başkanı Göksel Gümüşdağ, sponsor firmanın yönetim kurulu Başkan Yaşar Ceylan, sponsor firmanın yönetim kurulu başkan yardımcısı Ercan Ceylan, Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu ile futbolcular Krzysztof Piatek, Dimitrios Pelkas ve Deniz Türüç katıldı.

İmza töreninde açıklamalarda bulunan Başkan Göksel Gümüşdağ, Trendyol Süper Lig'in 3'üncü haftasında bu hafta sonu oynayacakları Fenerbahçe maçının, sarı-lacivertlilerin Avrupa Konferans Ligi'nde oynayacağı mücadele nedeniyle ertelenmesiyle alakalı olarak, "Avrupa'da mücadelede eden takımlarla ilgili karar alındı. Keşke daha erken alınsaydı. Geç alınan bir karar olarak görüyorum. Bizim Avrupa'da oynadığımız zamanlarda da alınsaydı. 3 günde bir maç oynadığımız zamanlar oldu. Zamanında Kulüpler Birliği ve zamanın TFF Başkanı'yla bununla ilgili konuşmuştum. Alınan karar doğru. Avrupa mücadele eden takımlara başarılar diliyoruz. Zamanı geleni çıkar oynarız" ifadelerini kullandı.

Lansman, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi.