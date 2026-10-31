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Başakşehir, son 7 maçını kaybeden Samsunspor'u yarın ağırlayacak

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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın saat 16.00'da Samsunspor'u konuk edecek. Ligde 11 puanla 12. sırada olan Başakşehir, son 7 lig maçını kaybeden ve 4 puanla 17. sırada bulunan Samsunspor'u evinde konuk ettiği 4 maçı da gol yemeden kazandı.

İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Samsunspor, Süper Lig'de yaptığı son 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon birer galibiyet ve beraberlik de elde eden Karadeniz temsilcisi, 4 puanla 17. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 9. randevu

İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 8 maçın 6'sını turuncu-lacivertliler, 1'ini Karadeniz ekibi kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği 4 müsabakayı da kalesini gole kapatarak kazandı.

Kaynak: AA
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