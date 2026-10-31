Başakşehir, son 7 maçını kaybeden Samsunspor'u yarın ağırlayacak

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İstanbul Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında yarın Samsunspor'u konuk edecek.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde çıktığı 9 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik, 4 yenilgi yaşayan Başakşehir, 11 puanla 12. sırada yer alıyor.

Samsunspor, Süper Lig'de yaptığı son 7 müsabakadan mağlubiyetle ayrıldı. Bu sezon birer galibiyet ve beraberlik de elde eden Karadeniz temsilcisi, 4 puanla 17. basamakta bulunuyor.

İki takım arasında 9. randevu

İstanbul Başakşehir ile Samsunspor, Trendyol Süper Lig'de 9. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında ligde oynanan 8 maçın 6'sını turuncu-lacivertliler, 1'ini Karadeniz ekibi kazandı. Bir mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

Başakşehir, Süper Lig'de Samsunspor'u konuk ettiği 4 müsabakayı da kalesini gole kapatarak kazandı.

Kaynak: AA