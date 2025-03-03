Başakşehir, Sivasspor'u 1-0 Önde Tamamladı
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, evinde Sivasspor ile oynadığı maçın ilk yarısını Deniz Türüç'ün 9. dakikada attığı golle 1-0 önde kapattı.
Trendyol Süper Lig'in 26. haftasında Başakşehir, sahasında Sivasspor ile karşılaşıyor. Müsabakanın ilk yarısı ev sahibi ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
9. dakikada Kemen'in bireysel çabasıyla kazanıp sağ taraftan içeri çevirdiği topta Piatek'in ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda kaleci Nikolic topu çeldi. Pozisyonun devamında Deniz Türüç'ün vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 1-0
19. dakikada Deniz'in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahası içi kale önünde müsait pozisyondaki Piatek'in vuruşunda meşin yuvarlak sağ kale direğinin yanında auta gitti.
39. dakikada Kemen'in ara pasında Ömer Ali Şahiner'in karşı karşıya pozisyonda ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda meşin yuvarlak, kalevi Nikolic'ten oyun alanına geri döndü.
Hakemler: Muhammet Ali Metoğlu, Ceyhun Sesigüzel, Mustafa Savranlar
Başakşehir: Muhammed Şengezer, Duarte, Ousseynou Ba, Lima, Berat Özdemir, Yusuf Sarı, Kemen, Ömer Ali Şahiner, Deniz Türüç, Piatek, Figueiredo
Yedekler: Deniz Dilmen, Serdar Gürler, Keny, Crespo, Hamza Güreler, Ömer Faruk, Szysz, Umut Güneş, Djalo, Brnic
Teknik Direktör: Çağdaş Atan
Sivasspor: Nikolic, Poungouras, Sonko, Emirhan, Murat Paluli, Efkan Bekiroğlu, Moutoussamy, Charisis, Uğur Çiftçi, Manaj, Simic
Yedekler: Ali Şaşal Vural, Menig, Bieganski, Alaaddin Okumuş, Rodrigues, Oğuzhan Aksoy, Bekir Böke, Koita, Ziya Erdal, Sinan Kaya
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan
Gol: Deniz Türüç (dk. 9) (Başakşehir) - İSTANBUL