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Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzaladı

Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzaladı

Spor Haberleri

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile 1 yıllık yeni anlaşma imzaladı. Önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formayı giyecek olan Şener Özbayraklı'ya kulüp başarılarının devamını diliyor.

p>Süper Lig ekiplerinden Başakşehir, sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile 1 yıllık yeni anlaşma imzaladı.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener Özbayraklı'ya, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Şener Özbayraklı Başakşehir Spor Haberler

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