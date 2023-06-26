Başakşehir, Şener Özbayraklı ile yeni sözleşme imzaladı

Başakşehir, sözleşmesi sona eren Şener Özbayraklı ile 1 yıllık yeni anlaşma imzaladı. Önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formayı giyecek olan Şener Özbayraklı'ya kulüp başarılarının devamını diliyor.

Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklama şu şekilde: "Sözleşmesi sona eren futbolcumuz Şener Özbayraklı, önümüzdeki sezon da turuncu-lacivertli formamızı giyecek. Ailemize katıldığı günden bu yana özverisi ve sahadaki mücadelesiyle dikkat çeken Şener Özbayraklı'ya, kulübümüzde başarılarının devamını diliyoruz."