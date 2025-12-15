Başakşehir, Deplasmanda Samsunspor'u 2-0 Mağlup Etti
Başakşehir, Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor'u 2-0 skorla geçerek önemli bir galibiyet aldı. Goller Eldar Şahmuradov ve Bertuğ Yıldırım'dan geldi.
Trendyol Süper Lig'in 16. haftasında Samsunspor, Rams Başakşehir ile karşılaştı. Samsun Yeni 19. Mayıs Stadyumu'nda saat 20.00'de başlayan ve hakem Oğuzhan Aksu'nun düdük çaldığı karşılaşmayı Başakşehir 2-0 kazandı.
Konuk takım Başakşehir'e galibiyeti getiren golleri 66. dakikada Eldar Şahmuradov ve 83. dakikada Bertuğ Yıldırım kaydetti.
Kaynak: ANKA / Spor