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Başakşehir'in Galatasaray'a evinde galibiyet özlemi 9 maça çıktı

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Başakşehir, sahasında Galatasaray'a 3-2 yenilerek iç sahadaki yenilmezlik hasretini 9 maça taşıdı. Son galibiyetini 2017-2018'de 5-1 ile alan turuncu-lacivertliler, bu süreçte 6 mağlubiyet ve 3 beraberlik yaşadı.

Başakşehir, konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup olurken, sahasında sarı-kırmızılı takıma karşı galibiyet özlemi 9 maça çıktı.

Başakşehir, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 3-2 mağlup oldu. Turuncu-lacivertliler, bu sonuçla birlikte sahasındaki Galatasaray maçlarında galibiyet özlemini 9 maça çıkardı. Süper Lig'de sarı-kırmızılıları evinde en son 2017-2018 sezonunun 12. haftasında 5-1 mağlup eden Başakşehir, iç sahada oynadığı son 9 maçta 3 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı.

Başakşehir, sahasında Galatasaray ile oynadığı son 9 maçın sonuçları şu şekilde:

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (2018-2019)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 1 (2019-2020)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 2 (2020-2021)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 0 (2021-2022)

Başakşehir: 0 - Galatasaray: 7 (2022-2023)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2023-2024)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2024-2025)

Başakşehir: 1 - Galatasaray: 2 (2025-2026)

Başakşehir: 2 - Galatasaray: 3 (2026-2027)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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