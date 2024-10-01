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Başakşehir, Rapid Wien Maçına Hazırlıklarını Tamamladı

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Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında yarın karşılaşacağı Avusturyalı Rapid Wien için antrenmanlarını tamamladı. Antrenman, istasyon çalışması ve top çalışması ile devam ettirilirken, maçın taktiği üzerinde de duruldu.

Başakşehir, UEFA Konferans Ligi ilk maçında karşılaşacağı Rapid Wien hazırlıklarını tamamladı.

UEFA Konferans Ligi ilk maçında Başakşehir, yarın saat 17.30'da Avusturya ekibi Rapid Wien'i konuk edecek. Turuncu-lacivertliler, bu karşılaşmanın hazırlıklarını da tesislerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. İdmanın ilk 15 dakikalık bölümü açık gerçekleştirilirken, ilk olarak istasyon çalışması yapıldı. Isınma hareketlerinin ardından Başakşehirli futbolcular daha sonra top çalışması yaptı.

Antrenmanın basına kapalı bölümünde ise Rapid Wien maçının taktiği üzerinde duruldu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Rapid Wien Başakşehir Avusturya Konferans

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