Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan
AA - Murat Karadağ - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.
BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.