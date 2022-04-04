Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan - Haberler

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Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan

AA - Murat Karadağ - Spor
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Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

BAŞAKŞEHİR , İSTANBUL (AA) - Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'e 1-0 mağlup olan Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Cihat Arslan, zor bir süreçten geçtiklerini söyledi.

Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan

Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan

Medipol Başakşehir-Öznur Kablo Yeni Malatyaspor maçının ardından - Cihat Arslan

AA / Murat Karadağ - Spor

Spor Toto Süper Lig, Yeni Malatyaspor, Cihat Arslan, Başakşehir, Spor, Haberler

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