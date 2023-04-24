Başakşehir maçının ardından

Spor Toto Süper Lig'in 31'inci hafta maçında Bitexen Giresunspor, sahasında Medipol Başakşehir'e 4-2 yenildi. Karşılaşmanın ardından Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ve Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer açıklamalarda bulundu.

Mücadeleyi değerlendiren Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş, "Kazanmak çok önemliydi fakat rakibin her geldiği gol oldu bizde. Gol pozisyonları bulduk ancak kalecimizin hatalı yediği gol karşısında taraftarımız tepki verdi. Kaptan da olsa hatalı goller yiyebilir. Ancak taraftarın hemen tepki vermesi bizi üzdü. İkinci yarı çok farklı bir maç oldu. Direkten dönenler attığımız goller inanılmaz bir ikinci yarı oldu. Sahada inanılmaz bir mücadele vardı ikinci yarıda. Bu oyuncular bu tepkileri hak etmiyorlar. Bu mücadele ile bu takımı oyuncularımızın ligde tutacağına inanıyorum. İnşallah yıllar sonra çıktığımız bu ligde yeterli desteği vermeyenler pişman olmaz" dedi.

Medipol Başakşehir Teknik Sorumlusu Erdinç Sözer ise, "Beklediğimiz bir mücadele oldu. İlk yarı çok iyi taktiksel deplasman maçı yaptık. İkinci yarı farklı bir Giresunspor bekliyorduk ve beklediğimiz gibi oldu. Dirençli ve atak oynadı biz de direnmeye çalıştık. Çok gol kaybettik. Pozisyonları değerlendiremedik ancak bizim için çok önemli bir galibiyet oldu. Uzun zamandır deplasmanda kazanamıyorduk. Bu deplasmanda kazandığımız için mutluyuz. Takımımızı bu maç göre hazırlandık" değerlendirmesinde bulundu.