Başakşehir FK - Inter Turku maçını İspanyol hakem Munuera yönetecek

UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda Başakşehir FK, Finlandiya temsilcisi Inter Turku ile oynayacağı maçı İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera yönetecek.

Başakşehir FK, UEFA Konferans Ligi 2'nci Eleme Turu'nda 23 Temmuz Perşembe günü saat 20.45'te Finlandiya ekibi Inter Turku'yu konuk edecek. Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmanın hakemleri de belli oldu. Mücadelede İspanya Futbol Federasyonu'ndan Juan Martinez Munuera düdük çalacak. Munuera'nın yardımcılıklarını ise Diego Barbero ile Miguel Martinez üstlenecek. Karşılaşmanın dördüncü hakemi ise Francisco Jose Hernandez Maeso olacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı