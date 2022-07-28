Başakşehir, Maccabi Netanya'yı 1-0 yenerek UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi
Medipol Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turu rövanş maçında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 yenerek adını bir üst tura yazdırdı. Temsilcimiz, 3. eleme turunda Breidablik-Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek.
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Medipol Başakşehir, 1-1 biten ilk maçın rövanşında Maccabi Netanya'yı İsrail'de 1-0 yenerek UEFA Konferans Ligi'nde 3. eleme turuna yükseldi.
BAŞAKŞEHİR TURLADI
Karşılaşmanın henüz9. dakikasında Ndayishimiye ile 1-0 öne geçen Başakşehir, mnücadele boyunca oyunun kontrolünü elinde tutmaya başardı. Temsilcimiz 1-0 kazanmayı başardığı maçın ardından adını UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde adını 3. eleme turuna yazdırdı.
İLK MAÇ 4 AĞUSTOS'TA
Medipol Başakşehir , 3. eleme turunda Breidablik-Buducnost Podgorica eşleşmesinin galibiyle karşı karşıya gelecek. 3. eleme turunda birinci maç 4, ikinci maç ise 11 Ağustos'ta oynanacak.
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