Başakşehir, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı
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Süper Lig ekibi Başakşehir, İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek'i transfer etti. 28 yaşındaki forvetle 3 yıllık sözleşme imzalandı.
Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.
İstanbul ekibi, bonservisi Hertha Berlin'de olan 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.PIATEK'TEN 4 GOL, 5 ASİSTGeride bıraktığımız sezon İtaltyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek, 33 maçta forma giydi. 28 yaşındaki futbolcu bu karşılaşmalarda 4 gol ve 5 asistlik performans sergiledi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor