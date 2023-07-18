Başakşehir, Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı

Süper Lig ekibi Başakşehir, son olarak İtalyan ekibi Salernitana'da forma giyen Krzysztof Piatek'i kadrosuna kattı.

İstanbul ekibi, bonservisi Hertha Berlin'de olan 28 yaşındaki forvet ile 3 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı. Turuncu-lacivertli ekipten transferle ilgili yapılan açıklamada, "Kulübümüz, Polonyalı Milli futbolcu Krzysztof Piatek'i üç yıllığına kadrosuna kattı. Krzysztof Piatek'e ailemize hoş geldin diyor, turuncu-lacivertli formamızla başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.