Başakşehir-Kasımpaşa maçının ardından

RAMS Başakşehir Teknik Direktörü Nuri Şahin: - "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık"

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında ağırladığı Kasımpaşa'yı 4-0 yenen RAMS Başakşehir'de teknik direktör Nuri Şahin, hak ettikleri bir galibiyet aldıklarını söyledi.

Şahin, Başakşehir Fatih Terim Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısında bu sezonun en iyi performanslarından birini sergilediklerini belirten 37 yaşındaki teknik adam, "Hak ettiğimiz bir galibiyet aldık. Çok güzel bir golle öne geçtik. Maçta 45. dakikadan 65. dakikaya kadar yanlış oynadık. Ancak maçın sonuna doğru oyunumuza döndük. İki güzel gol daha attık. Duran toptan gol atmamız beni ayrıca mutlu etti. Oyuncularımı tebrik ederim." ifadelerini kullandı.

Göztepe ile sürdürdükleri beşincilik yarışına ilişkin de konuşan Nuri Şahin, "Sezona bu şekilde başlamış takımın şu an bu yarışta olması çok değerli. Diğer yandan da başka takımların kazanmasını beklemek çok güzel bir şey değil. Ana hedefimiz beşinci olmak. Yarışımıza devam ediyoruz. İplerin bizim elimizde olması lazım. İnşallah seneye bu durumda olmayız." diye konuştu.

Kaynak: AA / Emre Doğan
ABD'den 'İran yarın Pakistan'da yüz yüze görüşmek istedi' iddiası! Tahran anında yalanladı

Dakikalar içinde yeni kriz! ABD'nin iddiasını İran anında yalanladı
'Yılan kamera' ile rezalet! Duvarı delip komşusunu ve 3 kızını izledi

Mehmet Şef'in oğlu siyasete girdi: İşte rozetini taktığı parti

Bursa'da Yüsra'nın ölümüyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 15 doktor için soruşturma izni verildi

Şanlıurfa’daki 23 Nisan törenine damga vuran an: Atatürk...

Şara'yı rahatsız eden gösteri: Haberim yoktu, ben de şaşırdım

Kağıthane’de eski sevgiliden akılalmaz barışma tuzağı

