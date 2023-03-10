Başakşehir'in yeni transferi Karzev sakatlandı Spor Haberleri Başakşehir'in yeni transferi Eden Karzev, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Gent ile oynanan maçta sakatlandı. Başakşehir'in yeni transferi Eden Karzev, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Gent ile oynanan maçta sakatlandı. Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi Son 16 Turu ilk maçında deplasmanda Belçika ekibi Gent ile karşı karşıya geldi. Mücadelenin 12. dakikasında sakatlanan Eden Karzev yerini Daniel Aleksic'e bıraktı. Turuncu-lacivertlilerin ara transfer döneminde İsrail ekibi Maccabi Netanya'dan transfer ettiği 22 yaşındaki orta sahası, Başakşehir formasıyla çıktığı ilk maçta sakatlıktan dolayı oyundan çıkmak zorunda kaldı. - İSTANBUL Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor UEFA Avrupa Konferans Ligi Başakşehir Belçika Gent Spor Haberler

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